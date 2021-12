Mercato Juve: l'Arsenal corteggia Kulusevski, Ramsey e Arthur

Calciomercato Juventus: Ramsey, Kulusevski e Arthur verso l’Arsenal



La finestra di gennaio del mercato potrebbe riservare molti cambiamenti per la Juventus che, in cerca di rilancio, sta cercando soprattutto un rinforzo in attacco. Se il sogno è Dusan Vlahovic della Fiorentina, sul quale è però in corso una vera e propria asta, meno impervia è la pista che porta a Mauro Icardi, ex interista intenzionato a lasciare il PSG.

La necessità di ridurre il monte ingaggi potrebbe anche indurre alla cessione di nomi importanti, specialmente se, come nel caso specifico, il loro rendimento non è esattamente ai massimi livelli. L’Arsenal ha manifestato il proprio interesse nei confronti di ben tre centrocampisti della squadra di Max Allegri: il gallese Aaron Ramsey, lo svedese Dejan Kulusevski e il brasiliano Arthur.

Per Ramsey si tratterebbe di un ritorno, avendo già accumulato 369 coi “Gunners” durante la prima esperienza londinese, prima di trasferirsi a Torino nel 2019, a fine contratto. Il tecnico spagnolo Mikel Arteta vuole rinforzare il reparto anche con altri elementi e sta puntando con decisione sia su Kulusevski che su Arthur.

Tra l’Arsenal e il procuratore dello svedese ci sono già stati dei contatti, ma il vero problema è l’elevata valutazione fatta dalla Juve per il cartellino del giocatore (35 milioni di euro), che non rende semplice la negoziazione. Decisamente più basse le resistenze di Madama su Arthur, che da quando è arrivato a Torino sta facendo rimpiangere il predecessore Miralem Pijanic, che ha preso la strada inversa per Barcellona.

