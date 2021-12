Juventus, aumento di capitale: venduti tutti i diritti non esercitati

Il club bianconero ha portato a termine l'aumento di capitale da 400 milioni lanciato nelle scorse settimane

Aumento di capitale completato: si è chiusa in anticipo l'asta sui diritti inoptati dell'aumento di capitale di Juventus Football Club. In una nota, il club informa che sono stati venduti tutti i 109.700.640 diritti di opzione non esercitati nel periodo di offerta che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 98.730.576 azioni ordinarie di nuova emissione Juventus.

Questo pacchetto di titoli è corrispondente a circa l'8,25% del totale delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'assemblea degli azionisti della societa' del 29 ottobre 2021. L'esercizio dei diritti inoptati acquistati nell'ambito dell'offerta in Borsa dovrà essere effettuata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 21 dicembre 2021.