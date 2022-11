Mercato, svolta clamorosa: CR7 ha lasciato il Manchester! E dopo Qatar 2022...

Calciomercato: Cristiano Ronaldo e il Manchester United si separano

“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato”. Questa la prima parte del comunicato stampa apparso poco fa sul sito del club inglese, che sentenzia la fine del secondo ‘matrimonio’ con il campione portoghese.

Calciomercato: Cristiano Ronaldo debutta al mondiale da svincolato

La notizia era nell’aria da diverso tempo e che sicuramente ha trovato ulteriori conferme dopo l’intervista al veleno rilasciata da CR7 la settimana scorsa, in cui dichiarava di sentirsi tradito dalla dirigenza e dall’allenatore Erik Ten Haag. “Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul proseguimento del lavoro sotto la guida di Erik Ten Hag, per raggiungere i successi sul campo”, conclude il club nel comunicato. Nel corso di Qatar 2022, quindi, CR7 giocherà da svincolato e, al termine del mondiale, dovrà trovarsi un'altra squadra. Ora che è sul mercato a costo zero, chi lo vuole dovrà "solo" sobbarcarsi il costo del suo ingaggio. Non è poco, ma sotto a chi tocca...