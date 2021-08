Messi-Barcellona rottura clamorosa: addio ufficiale. Calciomercato terremoto

Messi-Barcellona rottura clamorosa: addio ufficiale

Lionel Messi e il Barcellona divorziano. La clamorosa rottura viene annunciata dal club blaugrana, che ha pubblicato un comunicato confermando l'addio della Pulga argentina. Motivi economici dietro all'addio. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, nel summit con Jorge Messi - padre di Leo - il Barcellona avrebbe chiesto un ulteriore taglio dello stipendio, già ridotto del 50%. Proposta rifiutata.

MESSI LASCIA IL BARCELLONA. CLUB BLAUGRANA: "COSTRETTI A SEPARARCI"

Il Barcellona fa sapere che sarà addio a Lionel Messi. Ecco il comunicato. "Sebbene sia stato raggiunto un accordo tra FC Barcelona e Leo Messi e con la chiara intenzione di entrambe le parti di firmare oggi un nuovo contratto, non sarà possibile formalizzare il tutto a causa di ostacoli economici e strutturali (regolamento del campionato spagnolo). Di fronte a questa situazione, Lionel Messi non rimarrà legato all'FC Barcelona. Entrambe le parti sono profondamente dispiaciute che alla fine i desideri sia del giocatore che del club non possano essere esauditi. Il Barça ringrazia il giocatore per il suo contributo e gli augura il meglio nella sua vita personale e professionale".