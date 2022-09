Michael Jordan batte Maradona: maglia 23 venduta all'asta a un prezzo "folle"

Michael Jordan, venduta a oltre 10 milioni di dollari la maglia delle finali Nba 1998

Michael Jordan vince ancora a distanza di anni e anni dal suo ritiro. La maglia numero 23 dei Chicago Bulls indossata da MJ nella nella prima delle sei finali per il titolo Nba 1998 contro gli Utah Jazz (l'anno che poi portò al successo di Last Dance su Netflix) è stata venduta all'asta per oltre 10 milioni di dollari.

La casa d'aste di New York, Sotheby's, di proprietà dal 2019 del magnate delle telecomunicazioni franco-israeliano Patrick Drahi, ha messo all'asta per otto giorni la maglia di Michael Jordan per una stima che andava dai tre ai cinque milioni di dollari ed è stata venduto addirittura al doppio del valore dopo aver ricevuto una ventina di offerte. Tempo fa Sotheby's aveva venduto un paio di sneakers sempre di Michael Jordan a quasi 1,5 milioni di dollari.

Michael Jordan asta record per la sua maglia: battuto Maradona

Si tratta del prezzo più alto nella storia per la maglia di un campione. Battuti persino i 9,3 milioni di dollari che pagò un arabo per acquistare la maglia indossata da Diego Armando Maradona nel secondo della storica partita contro l'Inghilterra ai Mondiali dell'86, quella della Mano de Dios e del Gol del Secolo. Per quel che concerne il basket, la maglietta di Michael Jordan batte quella da 3,7 milioni di dollari che apparteneva Kobe Bryant nel suo anno da rookie con i Los Angeles Lakers nella stagione 1996-97.