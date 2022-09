Mihajlovic esonero? Bologna, i rumors. Le voci sul sostituto: i nomi

Bologna, esonero di Mihajlovic o conferma? I rumors

Tre punti in 5 partite, il pareggio sul campo dello Spezia (2-2) dopo quello casalingo con la Salernitana: inizio di campionato in salita per il Bologna (che ha perso sul campo di Milan e Lazio, raccogliendo un punto al Dall'Ara col Verona). La panchina di Sinisa Mihajlovic è salda? Voci di possibile esonero da parte del presidente Joey Saputo nei confronti dell'allenatore serbo (alla guida dei rossoblu dal 2019). Anche se, il mister serbo potrebbe avere ancora del tempo per raddrizzare la classifica e rilanciare la sua avventura all'ombra delle Due Torri.

Mihajlovic: "Esonero? Non ci penso. Ho la coscienza pulita"

"Per adesso non ho nessun sentore. Non mi fascio la testa prima di romperla, cerco di dare il massimo e vado per la mia strada. Nel calcio, come si suol dire, ci sono allenatori esonerati e quelli che saranno esonerati. Io cerco di stare sul pezzo finché sono l'allenatore del Bologna. Cosa mi aspetto da domani? Di svegliarmi, di essere ancora vivo e andare in campo con la grinta che ho sempre messo nel fare il mio lavoro al meglio possibile. Questo lo posso gestire. A ciò che non posso controllare, non penso. Se succede, succede. Io ho la coscienza pulita", ha spiegato Sinisa Mihajlovic dopo il pari del Picco con lo Spezia (con doppietta di Arnautovic).

Mihajlovic esonero? Bologna, spunta Paulo Sousa. I 4 nomi in caso di addio con Sinisa

In caso di addio con Mihajlovic chi potrebbe sostituirlo? Il portoghese Paulo Sousa era stato avvistato a San Siro in occasione del match perso dal Bolgona contro il Milan. Tra le alternative sono spuntati i nomi di Roberto De Zerbi, Claudio Ranieri e Thiago Motta. Ad ogni modo secondo il sito di Gianluca Di Marzio "la dirigenza del club è molto delusa per l'inizio di campionato della squadra e per la mancata vittoria contro lo Spezia (era attesa una svolta): non sono escluse delle possibili svolte in panchina durante la sosta per le gare delle nazionali".