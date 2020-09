Milan, evitato il Tottenham. Sorteggi turchi per i rossoneri in Europa League

Milan-Tottenham? Pioli sorride, evitato Mourinho in Europa League

Il Milan evita il Tottenham di Mourinho in Europa League. Gli Spurs, che agitavano le notti dei tifosi rossoneri non sono stati sorteggiati nei playoff della seconda competizione europea per club.

Besiktas-Milan ai playoff di Europa League?

La Uefa ha segmentato le squadre in corsa per i gironi dividendole in quattro gruppi: Ibrahimovic e compagni sono finiti nella fascia con Basilea-Anorthosis, Viktoria Plzen-Sonderjyskye e Besiktas-Rio Ave.

E da questa ternza è uscita la sfida che di fronte Besiktas-Rio Ave. Dunque la probabilissima avversaria sarà il Besiktas e la sfida si giocherebbe a Instanbul.

Milan-Bodø/Glimt a San Siro il 24 settembre

Il Milan evita non Tottenham, Wolsburg e Galatasaray. Il Besiktas è comunque avversario alla portata ma insidioso. Prima di tutto però c'è da pensare al prossimo turno che vedrà la squadra allenata da Stefano Pioli giocare a San Siro giovedì 24 settembre contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Match in cui sicuramente mancherà ancora Ante Rebic che sconta il secondo dei tre turni di squalifica rimediati ai tempi dell'Eintracht Francoforte.

EUROPA LEAGUE SORTEGGI PLAYOFF

PERCORSO PRINCIPALE

Gruppo 1

Basel (SUI) - Anorthosis (CYP) - CSKA-Sofia (BUL) / B36 (FRO)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) / Motherwell (SCO) - Viktoria Plzeň (CZE) / SønderjyskE (DEN)

Beşiktaş (TUR) / Rio Ave (POR) - AC Milan (ITA) / Bodø/Glimt (NOR)

Gruppo 2

Sporting CP (POR) / Aberdeen (SCO) - LASK (AUT) / Dunajská Streda (SVK)

Rosenborg (NOR) / Alanyaspor (TUR) - Mura (SVN) / PSV Eindhoven (NED)

Copenhagen (DEN) / Piast Gliwice (POL) - Rijeka (CRO) / Kolos Kovalivka (UKR)

Gruppo 3

Charleroi (BEL) / Partizan (SRB) - Apollon Limassol (CYP) / Lech (POL)

St. Gallen (SUI) / AEK Athens (GRE) - Wolfsburg (GER) / Desna Chernihiv (UKR)

Malmö (SWE) / Lokomotiva Zagreb (CRO) - Granada (ESP) / Locomotive Tbilisi (GEO)

Gruppo 4

Shkëndija (MKD) / Tottenham (ENG) - Rostov (RUS) / Maccabi Haifa (ISR)

FCSB (ROU) / Slovan Liberec (CZE) - APOEL (CYP) / Zrinjski (BIH)

Standard Liège (BEL) / Vojvodina (SRB) - Fehérvár (HUN) / Reims (FRA)

Willem II (NED) / Rangers (SCO) - Galatasaray (TUR) / Hajduk Split (CRO)



PERCORSO CAMPIONI

Gruppo 1

Young Boys (SUI)* - Tirana (ALB)**

GNK Dinamo (CRO)* - Floriana (MLT) - Flora Tallinn (EST)

Djurgården (SWE) / CFR Cluj (ROU) - KuPS (FIN) - Sūduva (LTU)

Gruppo 2

Ararat-Armenia (ARM) - Celje (SVN) - Crvena zvezda (SRB)*

Dynamo Brest (BLR)* - Ludogorets (BUL)**

Sarajevo (BIH) / Budućnost Podgorica (MNE) - Riga (LVA) / Celtic (SCO)

Gruppo 3

Legia (POL) / Drita (KOS) - Qarabağ (AZE)*

Sheriff (MDA) / Dundalk (IRL) - KÍ (FRO) / Dinamo Tbilisi (GEO)

*5 eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Campioni)

**2 squadre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League (percorso Campioni)