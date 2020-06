Milan, Ibra vicino al recupero: polpaccio ok, torna contro la Roma?

Il Milan può sorridere: Ibrahimovic fa passi avanti per il ritorno in campo e potrebbe già esserci nella sfida contro la Roma in programma a San Siro per il 28 giugno. Martedì è stato effettuato il secondo controllo al polpaccio destro lesionato in allenamento una ventina di giorni fa: responso positivo, il recupero dei muscoli dello svedese procede bene.

Se non la Roma probabile il rientro a Ferrara

Ora a Milanello Zlatan aumenterà gradualmente i carichi di lavoro, in attesa di capire quando potrà rientrare: la data più ottimistica è fissata per la partita con la Roma in programma a San Siro il 28 del mese, se non dovesse farcela anche per allora per Spal-Milan lo svedese potrebbe esserci.