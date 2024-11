Milan-Juventus 1-0 gol di Morata. Ko bianconero in quota nel big match di San Siro (dove vederla in tv-streaming)

Milan-Juventus dove vederla in tv-streaming e quando si gioca

Milan-Juventus, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, è in programma alle 18.00 di sabato 23 novembre allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di San Siro. Il match, sarà trasmesso in esclusiva DAZN, in diretta sui canali di riferimento della piattaforma e in streaming sulla app DAZN, scaricabile su smartphone, tablet, PC e smart TV abilitate.

Milan-Juventus 1-0 gol di Morata. Ko bianconero in quota nel big match di San Siro

Luci a San Siro con il big match della dodicesima gionata di serie A: Milan-Juventus in programma sabato 23 novembre alle 18. Una sfida che sa quasi di spareggio per le due nobili del calcio italiano, vietato perdere terreno dal treno di testa con il Napoli capolista a quota 26 punti che precede Atalanta, Fiorentina, Lazio e Inter a 26. La Juve in realtà è lì in scia a 24, ma urge evitare capitomboli nella casa del Diavolo e per Thiago Motta è emergenza viste le tante assenze (da Vlahovic a Bremer, Cabal, Milik e Nico Gonzalez). La squadra di Fonseca? Ha un po' di fiatone: settima a 18 punti. Vero che c'è da recuperare il match di Bologna, ma il distacco dalla vetta non fa dormire sonni tranquilli i tifosi rossoneri. Milan-Juventus, quali le quote? Parola ai bookmakers.

Il segno 1 che farebbe felici i supporter del Milan è quello più caldo a 2,20 per Snai e William Hill, scendendo a 2,15 di Sisal e salendo a 2,23 su 888sport. Un pareggio in Milan-Juventus tra 3,15 e 3,30, mentre la vittoria dei bianconeri a San Siro sale tra 3,40 e 3,50 la puntata iniziale.

Considerando tutte le competizioni, sei delle ultime otto partite della Juventus si sono concluse con meno di tre gol: l'Under è in quota ed è fissato a 1,70, mentre l'Over vale 2,16. L'1-1 è il risultato esatto più probabile, secondo gli esperti: è fissato a 6, il 2-0 – finale dell’ultimo colpo rossonero – si gioca a 11, mentre lo 0-1 visto lo scorso campionato, vale 10 volte la posta.

Ci sarà il gol dell'ex a San Siro? Secondo i bookmaker è molto probabile, visto che un gol di Morata vale 3,50 volte la posta puntata: la stessa quota è offerta per una rete di Pulisic e Abraham, mentre Reijnders - già quattro centri in stagione - si gioca a 6. Weah, vista l'assenza di Vlahovic, guiderà l'attacco della Juventus e la sua presenza nel tabellino dei marcatori è in lavagna a 4. Il talento Yildiz, già a segno a Milano contro l’Inter, e Conceicao si giocano a 5, mentre un centro di Koopmeiners - che deve ancora sbloccarsi in bianconero - è proposto a 6.

Milan-Juventus probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia/Thiaw/Tomori (due maglie per 3), Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Motta