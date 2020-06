Alessandra Amoroso e Boomdabash, Karaoke sulle orme di Mambo Salentino. Video

Alessandra Amoroso e Boomdabash, Karaoke sulle orme di Mambo Salentino

Il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è arrivato in video su Youtube. Il brano, uscito su etichetta Soulmatical – Polydor (Universal Music Italy) a pochissimi giorni dall’uscita ha conquistato la top 3 dei singoli più venduti secondo la classifica ufficiale FIMI/GFK, risultando al tempo stesso uno dei brani più suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali e ascoltati su Spotify.

Sulla scia del travolgente successo dello scorso anno con “Mambo Salentino”, brano già certificato triplo disco di platino e che ha conquistato ogni classifica, “Karaoke” segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash consolidando al contempo l’avvincente sodalizio artistico con l’amica di sempre, Alessandra Amoroso.

Boomdabash e Alessandra Amoroso, Karaoke. Video

Il brano dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è una summer hit in perfetto stile reggae - pop, un pezzo di grande impatto che ben rispecchia l’inconfondibile grinta che da sempre caratterizza il gruppo, una delle migliori reggae band italiane in grado di mixare sapientemente sonorità reggae, pop, soul, drum & bass e hip hop.

Il videoclip del brano Karaoke, diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv, vuole essere un omaggio simbolico al successo di Mambo Salentino, una sorta di sequel che mette al contempo in risalto le bellezze del Salento, le sue atmosfere uniche con i suoi profumi e colori. Nella prima parte del video, protagonisti sono Boomdabash e Alessandra Amoroso che si preparano per festeggiare l’arrivo di Karaoke in un super residenza artistica, Vincent City, una location suggestiva e multicolore situata a Guagnano (Le) che da anni attrae migliaia di visitatori per la sua originalissima e variopinta architettura barocca.







A bordo dell’iconico pulmino di Mambo Salentino tra suoni e risate Boomdabash e Alessandra Amoroso arrivano poi a San Pietro in Bevagna, bellissima spiaggia in località Manduria (Ta), caratterizzata da dune bianche e sabbiose, in cui ha finalmente inizio l’esplosiva festa al tramonto che accende Karaoke. Una grandissima Alessandra Amoroso diventa regina di una travolgente coreografia cool e moderna, ideata appositamente da Veronica Peparini. Circondata dai ballerini con la sua danza e’ protagonista ed è’ così coinvolgente da accendere la celebrazione di Karaoke. Un’atmosfera avvolgente trascinata dalla sua contagiosa energia insieme al ritmo dei Boomdabash, lascia così nella notte di Karaoke un segno indelebile sulla pelle, proiettando tutti i partecipanti immediatamente nel clima tipico della dance hall: con la musica e la danza il Salento diventa a tutti gli effetti come la Giamaica.

Il video di Karaoke è un concentrato di energia e vitalità che ben rispecchia il mood del brano, un duetto che lascia senza fiato, un mix esplosivo di entusiasmo ed energia, ingredienti tipici che contraddistinguono le personalità di Alessandra Amoroso e dei Boomdabash. Una canzone fresca e spensierata in grado di trasportarci immediatamente nella dimensione estiva tipica del gruppo, invitandoci a ballare cercando di distrarci anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo.