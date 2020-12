Che tempo che fa: Robbie Williams, Luigi Di Maio e... super ospiti e sorprese. ANTICIPAZIONI

CHE TEMPO CHE FA DI FABIO FAZIO, ULTIMO APPUNTAMENTO DEL 2020

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio torna domenica 20 dicembre su Rai3. Ultimo appuntamento del 2020, il programma tornerà il 10 gennaio 2021. In questa puntata, accanto a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

CHE TEMPO CHE FA OSPITI DI FABIO FAZIO: LUIGI DI MAIO

Ospiti della puntata di Che Tempo che Fa: il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio.

CHE TEMPO CHE FA OSPITI DI FABIO FAZIO: George Clooney, Robbie Williams, Claudio Baglioni e...

A Che Tempo che Fa, tre grandi esclusive tv per l’Italia: il Premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney, alla regia e protagonista di “The Midnight Sky”, film disponibile in tutto il mondo dal 23 dicembre e adattamento cinematografico del romanzo d’esordio di Lily Brooks-Dalton “La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight)”; la star hollywoodiana interpreta il ruolo di Augustine, scienziato solitario nell'Artide che cerca di impedire a Sully (interpretata da Felicity Jones) e ai suoi colleghi astronauti di rientrare sulla Terra, colpita da una misteriosa catastrofe globale. La popstar Robbie Williams, live con “Can’t Stop Christmas”, nuovo singolo contenuto nella versione deluxe dell’album “The Christmas Present”; il cantautore britannico vanta 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli al n.1 e ben 18 BRIT Awards, un record assoluto nella storia della musica. A 7 anni dall’ultimo disco di inediti, l’atteso ritorno di Claudio Baglioni, live con “Uomo di varie età”, terzo estratto dall’atteso sedicesimo album in studio della sua carriera, “In questa storia che che è la mia”, considerato dalla critica il suo migliore degli anni Duemila e che in sole due settimane ha già raggiunto le 45mila copie di vendita e un milione di streaming.

E ancora: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani; il Presidente del CONI Giovanni Malagò; Veronika Tsepkalo, una delle 3 donne bielorusse leader dell'opposizione democratica contro Alexander Lukashenko; Massimo Lopez.

CHE TEMPO CHE FA, IL TAVOLO

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospite Miss Italia 2020, Martina Sambucini, la prima a essere proclamata online in un’edizione speciale, l’81a, trasmessa in streaming lo scorso 14 dicembre; già eletta Miss Roma a settembre, Martina ha riportato il titolo nella Capitale dopo 27 anni