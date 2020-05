Coronavirus, Iss: ‘Mascherina mai per corsa o bici’. MASCHERINA QUANDO USARLA

CORONAVIRUS E MASCHERINA, Paolo D’Ancona ha spiegato quando usare e quando non usare la mascherina all’aperto.

Coronavirus, Iss: ‘Mai la mascherina per la corsa o in bici’. Quando usarla all'aperto

Tutti sappiamo che le mascherine devono essere utilizzate anche nella fase 2, soprattutto nei luoghi chiusi. Sono obbligatorie anche all’aperto quando si corre o si va in bici? Paolo d’Ancona, esperto di prevenzione e controllo delle malattie infettive all’Istituto Superiore di Sanità, ha voluto fare alcune precisazioni.

“All’aria aperta o per le altre situazioni in spazi chiusi dove vi è meno affollamento – ha spiegato l’esperto - vanno benissimo le mascherine lavabili”. “Per questo motivo, in totale sicurezza, per fare una passeggiata, o incontrare i congiunti, sono adeguate le cosiddette mascherine di comunità: offrono una barriera sufficiente, anche senza alcun dato reale sulla capacità di filtrare. Vanno benissimo per uso in comunità, perché si presuppone che si mantenga sempre la distanza di sicurezza (minimo un metro)”.

“Per fare sport, invece, quindi per correre o andare in bici – ha precisato D’Ancona, come si legge su peopleforplanet.it - mai indossare la mascherina a meno che lo sforzo sia molto modesto. Correre con una mascherina sul volto significa andare in affanno ed esporsi a un certo pericolo”. “L’attività fisica con la mascherina – ha precisato - non garantisce la respirabilità che mi serve perché tutte le mascherine non sono fatte per correre o respirare in affanno, ma per i medici, che lavorano da fermi”.

Coronavirus, D’Ancona: ‘Se si usano mascherine durante lo sport il rischio è l’ipossia’

“Il rischio è l’ipossia – ha spiegato D’Ancora parlando dello sport non leggero con indosso la mascherina - non arriva abbastanza ossigeno e si possono avere giramenti di testa e sensazione di capogiro. Anche per la bici. Uno sforzo con la mascherina è come fare sforzo ad alta quota dove c’è meno ossigeno. Io non farei mai sport con la mascherina, non premette la normale respirazione: cosa ancora più pericolosa soprattutto se si dovessero avere problemi cardiaci o respiratori”. Alcune regioni consentono lo sport senza mascherina, è però obbligatorio portarla sempre con sé e indossarla, una volta terminata l’attività, quando si torna a casa e si attraverso zone affollate.