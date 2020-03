Coronavirus, Mediaset sospende Tiki Taka. Il Grande Fratello Vip 4...

Coronavirus, Mediaset cambia i palinsesti: sospeso Tiki Taka

Mediaset ha deciso di congelare, causa stop ai campionati per l'emergenza coronavirus, ‘Tiki Taka’ il programma calcistico della seconda serata del lunedì seconda serata di Italia 1. Per il momento il programma resta fermo fino al 3 aprile (aspettando di capire se e quando potrà ripartire la serie A).

Coronavirus, i programmi sospesi da Mediaset: Le Iene e Quarta Repubblica, Domenica live', Verissimo, CR4 La repubblica delle donne

Nelle scorse ore erano stati sospesi ‘Le Iene’ sospeso per un caso di posività al coronavirus e ‘Quarta Repubblica’, tolto dalla programmazione per la positività del conduttore Nicola Porro. Sono poi sospesi, per concentrare gli sforzi giornalistici sui contenuti ad alto tasso informativo, 'Domenica live', 'Verissimo' e 'La Repubblica delle donne'.

Coronavirus, Rete 4 sempre più rete dell'informazione

Retequattro, la rete dell’informazione Mediaset mette in campo sette prime serate di attualità. Dopo lo speciale ‘Stasera Italia’ di lunedì, dove la conduttrice Barbara Palombelli, forte del collegamento con il neopositivo al coronavirus Porro ha raccolto l’8,54% di share, nel menù del martedì sera propine ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano interamente dedicato all’emergenza Coronavirus, con i contributi di Massimo Galli, primario di infetttivologia dell’ospedale Sacco di Milano, e tra gli altri, il virologo della Bicocca di Milano Francesco Broccolo. Reportage da Monaco di Baviera sul paziente zero, il primo contagiato in Europa.