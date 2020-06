Kasia Smutniak e la vitiligine, l'attrice crea il filtro Beautyligo. E..

KASIA SMUTNIAK, FILTRO CON LA VITILIGINE

Kasia Smutniak ha deciso di creare un filtro con la vitiligine. “Più siamo e meglio è” ha scritto l'attrice sul suo profilo social.

KASIA SMUTNIAK E IL FILTRO CON LA VITILIGINE - COS'E' LA VITILIGINE

Kasia Smutniak un anno fa svelò sui social di essere affetta da vitiligine. Cos'è la vitiligine? Per chi non lo sapesse si tratta di una patologia della pelle che colpisce i melanociti ovvero le cellule che producono la melanina causando macchie chiare. L'attrice, ex di Pietro Taricone e moglie del regista Domenico Procacci, oggi scrive: “Non è passato nemmeno un anno da quando ho postato la mia prima foto con la vitiligine. Quel momento di timore e di incertezza per il dopo, non lo scorderò mai. Da un lato ero fiera di aver mostrato una nuova me, dall’altro avevo paura di non essere accettata, nel mio lavoro per esempio o di sentirmi derisa, osservata - scrive Kasia Smutniak - E sapete cosa è successo dopo? Nulla. Non è successo proprio nulla. O meglio, nulla di eclatante. Sono arrivati tanti commenti di sostegno e di condivisione. E ne sono seguiti altri e altri ancora, ma soprattutto, io ho smesso di vedere le macchie. Proprio come i nei. Sai che ci sono, però non ci fai tanto caso. Perché è naturale e fanno parte di te. Oggi posso dire che la vicinanza delle tante persone con la mia stessa “particolarità” è stata preziosa per il mio percorso”

KASIA SMUTNIAK FILTRO CON LA VITILIGINE: BEAUTYLIGO

Kasia Smutniak ha chiamato Beautyligo il filtro sulla vitiligine: “Mi sono messa al lavoro per realizzare il mio filtro di bellezza che ho chiamato #Beautyligo e sarei felice se lo provassimo tutti, in omaggio alla bellezza della diversità. Un tema che, vitiligine o no, mi sta molto a cuore… Prendi la posa, sentiti bella e scatta la foto: più siamo, meglio è”.

Kasia Smutniak e il filtro con la vitiligine: la seguono Roberta Giarrusso, Euridice Axen e Jane Alexander

L'idea di Kasia Smutniak di creare questo filtro sulla vitiligine è piaciuta molto a tante persone e tra loro alcune attrici e vip. Jane Alexander ha scritto: “Se fossimo tutti uguali sarebbe una noia mortale”. Euridice Axen ha ringraziato Kasia Smutniak: “Grazie Kasia per questa sensibilizzazione e per averci messo la tua meravigliosa faccia”. Roberta Giarrusso l’ha sperimentato: “Imparate ad andare oltre ciò che vedono gli occhi!”.