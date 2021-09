Liverpool-Milan tv: Sky, Mediaset, Amazon? Dove vedere la partita di Champions

Liverpool-Milan ci siamo. I rossoneri tornano in Champions League dopo 7 anni di attesa. Stefano Pioli per la sfida all'Anfield Road - in programma mercoledì 15 settembre alle 21 - non potrà avere Zlatan Ibrahimovic per una sofferenza al tendine achilleo. Lo svedese non è partito con la squadra a scopo precauzionale: in attacco ballottaggio tra Rebic e il rientrante Giroud. Out anche Bakayoko, mentre rientra l'allarme Tonali ("Ha avuto una piccola indisposizione ma domani partirà con noi", ha spiegato Pioli). Ecco una guida veloce per seguire Liverpool-Milan in tv e streaming.

Liverpool-Milan tv in chiaro?

Liverpool-Milan in tv in chiaro? Niente da fare per i tifosi rossoneri. Per questo turno tocca alla Juventus (contro il Malmo) la diretta su Canale 5.

Liverpool-Milan tv su Sky

Liverpool-Milan andrà in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani, bordocampo Peppe Di Stefano e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Andrea Marinozzi.

Liverpool-Milan streaming, Mediaset Infinity e SkyGo

Liverpool-Milan in diretta alle ore 21.00, su Mediaset Infinity con telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero. Gli abbonati Sky potranni seguire la sfida in streaming su SkyGo.

Liverpool-Milan Radio

Liverpool-Milan sarà in diretta dalle 21 su Radio Rai1 con la cronaca di Giuseppe Bisantis (insieme a Inter - Real Madrid che verrà raccontata da Francesco Repice.

Liverpool-Milan formazioni (probabili)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; N. Keita, Henderson, Fabinho; Salah, Roberto Firmino, Mané. Allenatore Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud/Rebic. Allenatore Pioli