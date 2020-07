Massimo Giletti va... 'In onda' con David Parenzo e Luca Telese. Anticipazioni

Mercoledì 15 luglio, nuovo appuntamento con In Onda, in diretta stasera in access prime time su La7.

Alle ore 20.30 ospite di David Parenzo e Luca Telese sarà il giornalista e conduttore Massimo Giletti per commentare il caso che ieri l’ha visto protagonista, riguardare le minacce pronunciate dal boss Filippo Graviano, condannato per le stragi del '92 e del '93, e di cui è venuto a conoscenza solamente dagli organi di stampa.

A dialogare con loro Lirio Abbate e Rita Dalla Chiesa, anch’essi menzionati nell'esternazione del boss mafioso.