"E' lo scheletro del mostro di Loch Ness". Sui social viaggia il commento degli utenti alla foto di uno scheletro trovato sulle coste di Aberdeen, in Scozia, a circa 200 chilometri dal famigerato lago. Le ossa sono arrivate a riva dopo le violente mareggiate provocate dalla tempesta Ciara che si è riversata nei giorni scorsi in Gran Bretagna e Nord Europa. Nessie o non Nessie? Amletico dubbio.

Mostro di Loch Ness trovato in Scozia: lo scheletro choc. FOTO

Secondo molti appassionati di misteri questa enorme carcassa potrebbe essere quella del leggendario mostro di Loch Ness, che infesterebbe da secoli il lago scozzese. Nessie sarebbe stato 'fotografato' per la prima volta nel 1934 da Robert Kenneth Wilson.

Ovviamente c'è chi dà spiegazioni più razionali al misterioso scheletro e ipotizza a una balena. Ad ogni modl a dare per prima notizia dell'insolito ritrovamento la pagina Facebook del sito di informazioni locali Fubar News.