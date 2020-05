Non é l'Arena, Giletti faccia a faccia con Zingaretti. Riaperture, movida incontrollata e... LE ANTICIPAZIONI

NON E’L’ARENA DI MASSIMO GILETTI FASE 2, RIAPERTURE E MOVIDA INCONTROLLATA

Non è l’Arena di Massimo Giletti torna domenica 24 maggio alle 20.30. Il programma di LA7 con le sue inchieste si occuperà della Fase 2: riaperture e movida incontrollata. Da Nord a Sud governatori e sindaci hanno invitato i cittadini a rispettare le norme di sicurezza sul distanziamento dietro minaccia di un nuovo lockdown. Parola d’ordine evitare gli assembramenti.

NON E' L'ARENA DI GILETTI: FOCUS SULLA LOMBARDIA: OSPITE GIULIO GALLERA

Le telecamere di “Non è l’Arena” torneranno in Lombardia per far luce sulla gestione dell’emergenza sanitaria. Ospiti: Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone e Pierpaolo Sileri, Giulio Gallera, Consuelo Locati.

NON E’L’ARENA, MASSIMO GILETTI TORNA SULLE SCARCERAZIONI DEI BOSS

Non si spegne il fuoco delle polemiche sulle scarcerazioni dei boss, nonostante siano state respinte le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Bonafede. Non è l'Arena di Giletti continua ad indagare sul caso Di Matteo e si occuperà anche delle intercettazioni del caso Palamara. Ospiti: Luca Telese, Alfonso Sabella, Ettore Licheri, Nunzia De Girolamo, Luigi De Magistris, Antonio Ingroia e Fabio Amendolara.

NON E' L'ARENA, MASSIMO GILETTI INTERVISTA TINA MONTINARO

Per non dimenticare i familiari delle vittime di mafia, Giletti intervisterà Tina Montinaro vedova del caposcorta di Falcone.

NON E’L’ARENA DI MASSIMO GILETTI FACCIA A FACCIA CON NICOLA ZINGARETTI

Per una riflessione sull’attualità politica ed economica, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

NON E’L’ARENA DI MASSIMO GILETTI SULLE CRISI ECONOMICA E LA CRISI DI BAR E RISTORANTI

Infine Non è l'Arena si occuperà del versante economico, con la ripartenza cominciano a vedersi i primi dati sugli effetti della chiusura causa covid-19 sul mercato del lavoro. Esplodono le ore autorizzate di cassa integrazione. Ma con la ripartenza molti tra bar e ristoranti che hanno chiuso non riapriranno. Ospiti: Beatrice Lorenzin, Gianluigi Paragone, Peter Gomez, Paolo Agnelli e Bruno Vanzan.