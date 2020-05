Non é l'Arena, Giletti su scarcerazioni dei boss, Silvia Romano, fase 2 e...

NON E’L’ARENA DI MASSIMO GILETTI FASE 2 TRA RIPARTENZA E SICUREZZA

Non è l’Arena torna domenica 17 maggio, alle 20.30 su LA7. Massimo Giletti affronterà il nodo cruciale di come gestire l’emergenza sanitaria tra ripartenza e sicurezza. Cosa si potrà fare o non fare da lunedì 18 maggio per mantenere sotto controllo il contagio da coronavirus? Se ne parlerà con Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti, Alessandro Cecchi Paone e Pierpaolo Sileri.

NON E’L’ARENA, MASSIMO GILETTI SULLE SCARCERAZIONI DEI BOSS, COSA STA SUCCEDENDO?

Non è l'Arena di Massimo Giletti torna sulle scarcerazioni dei boss: il dibattito resta caldo nonostante il rientro in carcere di alcuni dei 376 della lista, per effetto del nuovo decreto Bonafede. Ad Ercolano infatti il ritorno a casa di diversi camorristi ha suscitato preoccupazione al punto tale che il sindaco ha lanciato un Sos al Prefetto di Napoli. Ma la tempesta che ha scosso il mondo delle carceri è arrivata anche a quello della magistratura. Una nuova ondata di polemiche sta investendo in pieno lo staff del Guardasigilli, Alfonso Bonafede, che ha perso una pedina importante, il capo di Gabinetto di via Arenula, Fulvio Baldi. Se ne discuterà con Cirino Pomicino, Luca Telese, Catello Maresca, Francesco Borrelli e Nunzia De Girolamo. Per non dimenticare poi i familiari che hanno visto i propri cari uccisi dalla criminalità, Giletti intervisterà Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente della Camorra.

NON E’L’ARENA, MASSIMO GILETTI FACCIA A FACCIA CON VIRGINIA RAGGI

Per una riflessione politica ed economica sulla Capitale e non solo, protagonista del faccia a faccia con Massimo Giletti sarà la sindaca di Roma Virginia Raggi.

NON E’L’ARENA, MASSIMO GILETTI SULLA LIBERAZIONE SILVIA ROMANO: POLEMICHE E VELENI MENTRE LA PROCURA INDAGA

Tra gli argomenti della puntata di Non è l'Arena la liberazione di Silvia Romano, la cooperante italiana rilasciata una settimana fa dopo essere stata rapita in Kenya nel novembre 2018. Forti le polemiche e l’ondata d’odio che si sono abbattuti sulla volontaria. Intanto è stata perquisita la sede della Onlus che aveva mandato Silvia in Africa: la procura di Roma indaga per verificare le condizioni di sicurezza in cui si trovava la giovane in Kenya. Per il dibattito in studio Annalisa Chirico, Vauro, David Parenzo, Alessandro Sallusti e Stefania Andreoli. Da non perdere poi la testimonianza di Mariasandra Mariani, per 14 mesi ostaggio di Al Qaida. 

NON E’L’ARENA, MASSIMO GILETTI E IL RILANCIO ITALIA, COME SI RIAPRE?

Dopo molti rinvii è stato approvato il decreto Rilancio, che prevede aiuti anche per le imprese del settore della ristorazione e alberghiero travolte dall’emergenza Covid-19. Ma come si riapre? Un metro di distanza tra persone allo stesso tavolo, due metri di distanza fra un tavolo e l'altro, le mascherine per i camerieri, il gel igienizzante, le barriere divisorie. Per gli chef, i ristoratori, gli albergatori, con queste regole non è possibile riaprire. Parteciperanno al dibattito in studio Gianfranco Vissani, Alessandra Spisni, Giorgio Locatelli, Paolo Agnelli, Manlio Di Stefano, Guido Crosetto, Giuseppe Ghisolfi, Riccardo Maniscalco e Daniela Capodicasa.