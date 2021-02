Sondaggi, Giorgia Meloni boom clamoroso: assalto al Pd. Mentre Lega e M5S...

Sondaggi: Lega-Pd male. Fratelli d'Italia boom. M5S stabile. Forza Italia su

Lega e Pd scendono: Matteo Salvini e Nicola Zingaretti vedono i loro partiti calare nei sondaggi by Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Vola Fratelli d'Italia, mentre è stabile M5S. Cresce Forza Italia, mentre è in discesa Azione di Calenda. Vediamo i trend dei vari partiti politici secondo quanto risulta a questo sondaggio.

Sondaggi, Lega e Pd: Salvini e Zingaretti vanno giù

Lega di Matteo Salvini resta primo partito d'Italia, ma in una settimana lascia mezzo punto e resa appena al di sopra al 23% (23,1 per l'esattezza). Se il Carroccio scende, non va meglio al Partito Democratico che in questi sondaggi va giù di quattro decimi e passa al 18,3%. Praticamente invariato il distacco del Pd dalla Lega (poco meno di cinque punti). Ma i Dem devono guardarsi dalla crescita di Fratelli d'Italia.

Sondaggi, Fratelli d'Italia boom: Giorgia Meloni all'assalto del Pd. M5S stabile

Giorgia Meloni vede Fdi fare un volo sino al 17.5%: in sette giorni i sondaggi Swg danno Fratelli d'Italia capace di crescere dell'1,3%. Il Partito Democratico ora è a meno di un punto stando a queste rilevazioni. Stabile il Movimento 5 Stelle di Vito Crimi che tiene il 15.4% (ma Fdi si allontana).

Sondaggi: Forza Italia su. Azione e Italia Viva giù

Forza Italia di Silvio Berlusconi sale al 7.5%: gli azzurri guadagnano oltre mezzo punto nei sondaggi settimanali. Azione di Carlo Calenda scende al 3.9%. Italia Viva di Matteo Renzi scende al 2.6%. Sinistra italiana di Nicola Fratoianni fa il 2.5% da sola. Mdp -Articolo 1 di Roberto Speranza all'1.8%.

