Sondaggi: Lega di Salvini partito che cala di più. Pd e Fratelli d'Italia...

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini scende al 22,%

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,6% nei sondaggi di questa settimana (2 aprile) e scende al 22,6%. Lo rileva Monitor Italia (sondaggio realizzato da Tecne' con Agenzia Dire). Il Carroccio è il partito politico che va maggiormente giù in un quadro di sostanziale stabilità.

Sondaggi, Pd e Fratelli d'Italia su

I primi 3 inseguitori della Lega comunque crescono. Non in modo clamoroso, ma il trend dei sondaggi per loro è positivo. Così, il Pd di Enrico Letta tocca il 18,5% (+0,2%), Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni arriva al 18% (anche Fdi +0,2%).

Sondaggi, M5S cresce aspettando Giuseppe Conte

Bene M5S: mentre Giuseppe Conte si appresta a diventare leader politico, intanto il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,3% in questo sondaggio e arriva al 16,3%, comunque ancora un po' distante dal duo Pd-Fratelli d'Italia.

Sondaggi, Forza Italia scende. Ma Silvio Berlusconi resta sopra al 10%

Forza Italia cala: gli azzurri di Silvio Berlusconi restano comunque sopra al 10% dei consensi secondo i sondaggi di Monitor Italia: 10,1% perdendo lo 0,2%. Azione di Carlo Calenda è al 3%, Italia Viva al 2,1%, Sinistra italiana al 1,9%, i Verdi all'1,7%, Articolo 1 all'1,5%, +Europa all'1,2%, altre sigle hanno il 3,1% dei consensi.