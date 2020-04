SONDAGGI, LEGA DI SALVINI QUASI AL 30% ALTRO CHE CALO. E PD-M5S... I dati

SONDAGGI, LEGA DI SALVINI QUASI AL 30%. PD LONTANO

La Lega di Salvini in calo? Secondo i sondaggi di SWG del 20 aprile 2020 mostrati da Enrico Mentana per il Tg di La7 il Carroccio resta comunque molto vicino al 30%, per la precisione 29,5% con un calo leggero rispetto alla scorsa settimana quando era al 29,7%. Il distacco con il Pd stando al sondaggio in questione resta sensbile: i Dem infatti sono al 20% (dal 19,9%), lontani 9,5% dalla Lega.

SONDAGGI, M5S E FRATELLI D'ITALIA SU

In crescita il MoVimento 5 Stelle che prende uno 0,2% e sale al 14,4%, ma il vero salto in avanti lo fa Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni guadagna mezzo punto dal 13 al 20 aprile e sale 13,3% (dal 12,8%).

SONDAGGI, FORZA ITALIA SALE. E ITALIA VIVA...

I sondaggi Swg danno a Forza Italia lo stesso trend in avanzamento di Fdi, Silvio Berlusconi prende uno 0,5% che porta il partito al 5,8%. Sinistra Italiana segue al 3,5% (-0,3%) e Italia Viva al 3,1% (-0,5%). Sale Azione di Carlo Calenda al 2,6% (da 2,4%), arretra +Europa al 2% (da 2,4%), mentre i Verdi sono all'1,9% (-0,2%).

SONDAGGI, GOVERNO CONTE AVANTI

Secondo il sondaggio Swg per il TG La7 di Enrico Mentana la maggioranza relativa degli italiani vuole continuare con il governo Conte anche dopo la fine dell’emergenza Coronavirus: tra chi pensa di andare avanti con l'attuale esecutivo l’80% degli elettori del Partito Democratico, il 74% degli elettori del MoVimento 5 Stelle e il 50% degli indecisi. Il 17% invece vuole formare un governo di unità nazionale (il progetto che vedrebbe premier Mario Draghi o Vittorio Colao).