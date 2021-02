Stella Rossa-Milan tv e streaming: Europa League dove vedere la sfida di Belgrado

Stella Rossa-Milan ci siamo. La squadra rossonera gioca l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League al Maracanà di Belgrado (ore 18,55) a tre giorni dal derby con l'Inter. "Vogliamo essere una sorpresa anche in questa competizione", ha detto Stefano Pioli che farà un po' di turnover: Kjaer fuori, Ibrahimovic, Calhanoglu e Leao in panchina. Manduzkic parte titolare. Ecco una guida veloce per seguire Stella Rossa Belgrado-Milan in tv e streaming.

Stella Rossa-Milan tv

Stella Rossa-Milan in tv sarà trasmessa in diretta da Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet) dalle 18,55 con telecronaca Fabio Caressa, commento di Fernando Orsi e a bordocampo Peppe Di Stefano (Diretta Gol a cura di Andrea Marinozzi)

Stella Rossa-Milan tv: niente diretta su TV8

Stella Rossa-Milan in tv in chiaro su TV8? Niente da fare. Per questa partita d'andata dei sedicesimi di Europa League non è prevista la diretta.

Stella Rossa-Milan streaming

Stella Rossa-Milan in streaming sarà data in diretta su Sky Go per gli abbonati Sky e su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi acquistando uno dei pacchetti offerti.

Stella Rossa-Milan radio

Stella Rossa-Milan sarà raccontata in diretta su Radio Rai1 con la cronaca di Cristiano Piccinelli dalle 18,55.

STELLA ROSSA-MILAN PROBABILI FORMAZIONI

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.