Milan prende un attaccante (Roback) dall'Hammarby di Ibrahimovic. Bakayoko-Tonali...

Milan prende un attaccante (Roback) dall'Hammarby di Ibrahimovic

Aspettando la fumata bianca per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic (a seguire quelli di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma), il Milan acquista... un suo giocatore. Il club di via Aldo Rossi infatti ha praticamente definito la trattativa per Emil Roback in rossonero. Si tratta di un attaccante 17enne (classe 2003) in forza all'Hammarby, ossia la squadra svedese di cui Ibra ha delle quote. Il costo di questa operazione dovrebbe essere intorno al milione e mezzo di euro. Il giovane bomber, che eseguirà le visite mediche nelle prossime ore, era seguito anche da Arsenal e Bayern Monaco. Roback andrà a rinforzare la squadra Primavera del Milan.

Calciomercato Milan: Bakayoko, De Paul, Tonali

A centrocampo, il club rossonero continua a lavorare per il ritorno di Tiemoué Bakayoko, ancora di proprietà del Chelsea (che nella stagione 2018/2019 prestò il centrocampista al Diavolo). I Blues sono disposti a lasciarlo partire ma chiedono 20 milioni di sterline (circa 22 milioni di euro) e su di lui ci sono alcuni club inglesi.

A centrocampo il Milan - oltre a Rodrigo De Paul, (ma l'Udinese chiede 40 milioni e piace anche a Juventus, Roma, Fiorentina e club inglesi) intanto non molla la pista che porta a Sandro Tonali. Per il giovane talento del Brescia Cellino continua a chiedere 32 milioni di euro più bonus: l'Inter è più avanti, ma non ha ancora chiuso e la Juventus di Pirlo ha manifestato interesse.

Calciomercato Milan, Aurier, Dumfries, Emerson Royal

Fronte terzino destro. Serge Aurier ha un contratto in scadenza nel 2022: il Tottenham ha fissato a 23 milioni di euro il prezzo del cartellino del 27enne ivoriano, mentre il Milan non vuole andare oltre 15-16 milioni. Le alternative restano il 24enne olandese Denzel Dumfries del Psv (vale 18 milioni) e il 21enne brasiliano Emerson Royal (il Barcellona continua a chiedere 30 milioni per il giocatore in prestito al Betis Siviglia: la possibile cessione di Davide Calabria al club andaluso potrebbe aiutare la trattativa).

Calciomercato Milan, Federico Chiesa, Milenkovic

Per quanto concerne Federico Chiesa, l'esterno destro della Fiorentina (10 reti e 7 assist nella Serie A 2019/20) resta un sogno rossonero, ma il club viola al momento non scende dai 70 milioni di valutazione. Una cifra che il Milan non vuole spendere. La cosa positiva per il Diavolo è che al momento Chiesa, pur seguito anche dalla Juventus e Inter, non è una priorità del mercato bianconero e nerazzurro. "Chiesa ancora alla Fiorentina? Speriamo di sì. Lui può fare quello che vuole, l'essenziale è che se va via ci arrivi in cassa quanto chiediamo. "Io spero che rimanga, ma se lui vuole andare via devono pagarlo quanto lo valutiamo noi, alle nostre condizioni", aveva detto la scorsa settimana Rocco Commisso parlando del suo gioiello. In stallo anche la trattativa Nikola Milenkovic: il 22enne difensore serbo viene valutato 40 milioni (ha un contratto in scadenza nel 2022 e la Fiorentina intanto punta al rinnovo).