Giovedì, 4 giugno 2020 - 16:26:00 Milan, sorrisi per Ibra: "Esami ok, nuovi test fra 10 giorni" Milan, sorrisi per Ibra: esaminato l'infortunio alla clinica Columbus. "Esami ok, nuovi test fra 10 giorni"

Milan, Ibrahimovic Milan, sorrisi per Ibra: "Esami ok, nuovi test fra 10 giorni" Il Milan sorride un pochino di più. Il polpaccio destro di Zlatan Ibrahimovic, che lo ha fermato 10 giorni fa, sta bene e sta recuperando dalla lesione, come accertato dal responsabile medico rossonero Mazzoni. I test sono stati effettuati alle 15 alla clinica Columbus di Milano, la stessa in cui Ibra si era sottoposto agli esami strumentali il 26 maggio scorso che avevano evidenziato una lesione al muscolo soleo del polpaccio, il cui grado non era stato reso noto dal club rossonero. Questa la nota ufficiale: "AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni".