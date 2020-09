Milan-Tatarusanu fatta: triennale. Milenkovic come Tonali? Calciomercato news

Tatarusanu-Milan accordo come vice Donnarumma

Ciprian Tatarusanu è il nuovo colpo di mercato del Milan. Sarà lui il vice di Gigio Donnarumma dopo che non è stato trovato un accordo sull'ingaggio tra il club rossonero e Asmir Begovic (e con Pepe Reina che lasciato il Diavolo per passare alla Lazio). Una scelta forte del club rossonero che lo acquista a titolo definitivo e gli ha offerto un contratto triennale. Il 34enne portiere ex Fiorentina, nell'ultima stagione era al Lione. Nelle scorse ore si era parlato anche Consigli e Sportiello (ma con Gollini ko la strada per arrivare al portiere dell'Atalanta era diventata tortuosa). A proposito di Donnarumma, nelle prossime settimane bisognerà trovare l'intesa per il rinnovo di contratto di Gigio, dopo le voci su una possibile richiesta da 10 milioni netti a stagione che potrebbe essere avanzata nelle prossime trattative da Mino Raiola.

Milenkovic come Tonali? Milano non molla il difensore della Fiorentina

Nikola Milenkovic resta il grande sogno di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa. Il 22enne centrale serbo (che può giocare anche a destra) piace tantissimo a Stefano Pioli ma la Fiorentina di Rocco Commisso su di lui fa muro chiedendo 40 milioni. Cifra che ha frenato il club rossonero, anche se - secondo la Gazzetta - il Diavolo potrebbe avvicinarsi a quella quota offrendo una sorta di super prestito oneroso stile Tonali (sono 10 mln quelli per pagati al Brescia per capirci), con diritto di riscatto e bonus.

Milan-Mykolenko se Laxalt parte

Trovano conferme le voci 'rossonere' su Vitaliy Mykolenko, 21enne terzino della Dinamo Kiev: il giocatore viene valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro e il Milan potrebbe pensare a lui se riuscisse a vendere Laxalt. Attenzione però alla concorrenza del Manchester United. L'alternativa può essere Marcos Senesi, di proprietà del Feyenoord.

Milan, Bakayoko-Soumarè. Krunic-Friburgo

In uscita anche Rade Krunic che piace al Friburgo, pronto a spendere 8 milioni di euro per il suo cartellino. L'ex Empoli potrebbe partire quando il Milan troverà la quadra per l'arrivo di un centrocampista centrale: resta in pole Bakayoko malgrado le frenate dei giorni scorsi (si cerca la quadra sul diritto con riscatto dal Chelsea e con il giocatore per l'ingaggio: non destano preoccupazioni le voci di interesse del Crystal Palace) con il 21enne Soumaré del Lille (ma solo se il club francese apre al prestito con diritto di riscatto) e Florentino Luis del Benfica come alternative.

TONALI-MILAN 'COME NELLE FAVOLE'. E AMICHEVOLE COL BRESCIA

Sandro Tonali ha pubblicato una story su Instagram che lo ritrae da bambino con la maglia rossonera. "Colpa delle favole" ha scritto, come la canzone di Ultimo. Per lui si avvera un sogno (visita medica effettuata alla clinica La Madonnina), mentre il Milan ha investito 35 milioni di euro. 10 sono per il prestito oneroso, mentre è fissato a 15 il diritto di riscatto più altri 10 milioni di bonus legati a presenze e obiettivi. Il Brescia ha diritto ad una percentuale sulla futura ed eventuale rivendita del giocatore. A proposito di Milan e Brescia: le due squadre di Sandro Tonali si affronteranno in amichevole sabato alle 17 settembre (dopo l'annullamento della sfida col Chievo). La partita sarà trasmessa su MilanTv e sulla app del club rossonero.