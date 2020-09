Milan, spuntano Mykolenko e il nuovo Shevchenko. Paquetà addio? Lo vuole..

Milan-Mykolenko

Casa Milan ha visto la visita di Stefano Antonelli e Fabio Parisi. I due procuratori sono intermediari italiani per Vitalij Mykolenko (recentemente accostato anche a Juventus e Napoli). Il 21enne esterno di difesa ucraino della Dinamo Kiev è scadenza di contratto nel 2023 e viene valutato attorno a 13 milioni di euro.

Milan-Supryaga e Milan-Senesi

Ma Antonelli-Parisi hanno proposto un altro paio di giocatori al Milan. Spunta il nome di Vladyslav Supryaga (che piace anche al Bologna), giovane attaccante, classe 2000, anch'esso della Dinamo Kiev (ma in prestito al Dnipro dove ha messo in mostra tecnica, velocità e 15 gol). In Ucraina lo hanno paragonato a Shevchenko. Un accostamento importante, soprattutto pensando ai bellissimi ricordi che Sheva ha lasciato ai tifosi milanisti. Il secondo nome è quello di Marcos Senesi, difensore argentino classe 1997 attualmente al Feyenoord (che lo prese dal San Lorenzo per 7 milioni) accostato anche al Napoli se koulibaly passerà al Manchester City (anche se Gattuso sembra voler puntare sull'arrivo di Sokratis Papastathopoulos).

Milan, Paquetà-Lione?

In uscita balla sempre il nome di Lucas Paquetà. A lungo il brasiliano è stato avvicinato alla Fiorentina in una possibile operazione che porti al Milan o il 22enne difensore serbo Nikola Milenković (grande talento in grado di giocare in mezzo o come terzino a destra e autore anche di 5 gol nell'ultima stagione) o di Federico Chiesa. Ma i viola per ora sono freddi sul brasiliano (mentre hanno trovato l'accordo con Jack Bonaventura). Paquetà però potrebbe interessare al Lione. Lo spiega Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube. "Potrebbe arrivare presto il tesoretto per il Milan. Un tesoretto importante che potrebbe alimentare ancora di più una campagna di rafforzamento sicuramente positiva, funzionale e intelligente. Parliamo di Lucas Paquetá: qualche giorno fa alcuni colleghi hanno parlato di un interessamento del Lione per il giocatore. Ho approfondito la questione parlando con qualche collega francese e sembra proprio che il Lione sia fortemente interessato al brasiliano. Non dobbiamo dimenticare che il direttore sportivo del Lione è un brasiliano, Juninho Pernambucano. A lui Paqueta piace molto, anche perché è il sostituto ideale di un giocatore che sta per essere ceduto dal Lione: Reine-Adélaïde. Anche Depay sembra essere in uscita. Il denaro ricavato dalle cessioni verrebbe investito su Paquetá, con il costo dell’operazione che sarebbe sui 20-25 miloni, diciamo dai 22 ai 23. Un tesoretto che il Milan poi potrebbe investire nel corso del mercato, alla ricerca di occasioni. Dopo l’eventuale arrivo di un quarto centrocampista anche Krunic potrebbe partire per una cifra sugli 8-9 milioni di euro".

Milan-Bennacer, no al Psg

Chi non partirà è Ismael Bennacer. Dal Paris Saint Germain sarebbe arrivata un'offerta di 40 milioni di euro (il giocatore ha clausola rescissoria da 50 milioni, ma valida solo nel 2021) per il centrocampista algerino, ma i rossoneri lo considerano incedibile e il giocatore è ben felice di restare al Milan.