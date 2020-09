Milenkovic, Inter sorpassa il Milan (con una cessione d'oro). Calciomercato

MILENKOVIC, MILAN-INTER PER IL DIFENSORE DELLA FIORENTINA

Nikola Milenkovic diventa oggetto di un derby di calciomercato. Le strade di Milan e Inter tornano a incrociarsi in questa sessione di trattative dopo Sandro Tonali (che sembrava a un passo dai nerazzurri, poi la frenata interista e l'accelerazione rossonera che ha portato al suo acquisto dal Brescia). Questa volta è il 22enne difensore serbo della Fiorentina il giocatore finito in cima alla lista degli acquisti delle due società meneghine. Il Milan segue da settimane il giocatore, ma ha sempre trovato un muro altissimo eretto dal patron viola Rocco Commisso. Nelle ultime ore si è parlato di un'offerta rossonera attorno ai 20 milioni di euro. Niente da fare. Il giocatore viene considerato punto fermo della Fiorentina e solo un'offerta attorno ai 40 milioni potrebbe far vacillare la società gigliata.

MILENKOVIC-INTER, SKRINIAR AL TOTTENHAM?

Ma ora entra in scena l'Inter: Milan Skriniar è entrato nel mirino del Tottenham e la sua eventuale cessione potrebbe finanziare il colpo Milenkovic (Fazio della Roma e Lyanco del Torino possibili sostituti se dovesse lasciare Firenze) regalando un rinforzo di lusso ad Antonio Conte.

MILENKOVIC-MILAN, NASTASIC PRIMA ALTERNATIVA

Intanto il Milan non molla la pista Milenkovic ma sta valutando attentamente le alternative: prende sempre più corpo la pista che porta al 27enne Matija Nastasic dello Schalke 04 (se il club tedesco accettasse un prestito con diritto di riscatto) e non è stata abbandonata quella che conduce al 22enne norvegese del Celtic, Kristoffer Ajer.