Mondiali 2022 Qatar, convocati serie A: Juventus batte Milan-Inter. I nomi

Mondiali Qatar 2022. Calciatori di Serie A convocati. Juventus, Milan e Inter le più rappresentate

Sono circa 70 i giocatori di serie A che andranno ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Aspettando l'ufficialità di tutte le convocazioni, è comunque la Juventus la squadra che ne manderà di più: 11 i calciatori bianconeri presenti nella massima rassegna calcistica per nazionali organizzata dalla Fifa. Sul podio Milan e Inter a quota 7. Non mancano gli assenti illustri delle big: da Pogba a Maignan infortunati, Origi, Tomori e Abraham esclusi dalle liste di Belgio e Inghilterra. Mentre Lukaku, Dybala e Di Maria hanno superato i problemi fisici e sono pronti per il Mondiale di calcio. Mancherà purtroppo il portiere dello Spezia, Dragowski, uscito in lacrime tra gli applausi del Bentegodi durante il match con il Verona per un brutto infortunio alla caviglia. Empoli, Monza e Lecce non hanno giocatori che faranno i Mondiali 2022, mentre 4 squadre di serie B dovrebbero mandare le loro stelle in Qatar: Glik del Benevento (Polonia), Cheddira del Bari (Marocco), Karacic del Brescia (Australia) ed Ekuban del Genoa (Ghana - preconvocato). Vediamo i giocatori convocati in serie A squadra per squadra

Mondiali di calcio Qatar 2022. I calciatori di serie A convocati

ATALANTA: Pasalic (Croazia); Maehle (Danimarca); De Roon e Koopmeiners (Olanda)

BOLOGNA: Aebischer (Svizzera); Skorupski (Polonia)

CREMONESE: Vasquez (Messico - preconvocato); Afena-Gyan (Ghana, preconvocato)

EMPOLI: -

FIORENTINA: Zurkowski (Polonia); Milenković (Serbia); N. Gonzalez (Argentina); Amrabat (Marocco); Jovic (Serbia)

INTER: Brozovic (Croazia); Onana (Camerun); Lukaku (Belgio); De Vrij e Dumfries (Olanda); Martinez e Correa (Argentina)

JUVENTUS: Danilo, Alex Sandro e Bremer (Brasile); McKennie (USA); Rabiot (Francia); Szczesny e Milik (Polonia); Kostic e Valhovic (Serbia); Paredes e Di Maria (Argentina)

LAZIO: Milinkovic Savic (Serbia); Vecino (Uruguay)

LECCE: -

MILAN: Kjaer (Danimarca); Dest (USA); Hernandez e Giroud (Francia); De Ketelaere (Belgio); Leao (Portogallo); Ballo-Touré (Senegal)

MONZA: -

NAPOLI: Anguissa (Camerun); Zielinski (Polonia); Olivera (Uruguay); Kim (Corea del Sud); Lozano (Messico - preconvocato)

ROMA: Zalewski (Polonia); Vina (Uruguay); Rui Patricio (Portogallo); Dybala (Argentina)

SALERNITANA: Piatek (Polonia); Dia (Senegal)

SAMPDORIA: Bereszynski (Polonia); Sabiri (Marocco); Djuricic (Serbia)

SASSUOLO: Erlic (Croazia)

SPEZIA: Kiwior (Polonia); Ampadu (Galles); Gyasi (Ghana - preconvocato)

TORINO: Vlasic (Croazia); Rodriguez (Svizzera); Lukic e Radonjic (Serbia); Milinkovic-Savic (Serbia)

UDINESE: Ebosse (Camerun)

VERONA: Hrustic (Australia); Hongla (Camerun); Lazovic e Ilic (Serbia).