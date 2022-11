Mondiali 2022, diritti Lgbt negati: no fascia arcoboleno. Bacio Ronaldo-Messi (dopo CR7-Henry): "Hanno FIFA dei gay"

Mondiali 2022 Qatar: bacio Ronaldo-Messi dopo bacio Henry-CR7, le opere pro-LGBT

Nei giorni scorsi aveva fatto il giro dei social e del web l'opera del Bansky torinese Andrea Villa che raffigurava un bacio tra Cristiano Ronaldo e Mbappè (o meglio nella foto in realtà era Thierry Henry): Il messaggio: 'Hanno FIFA dei gay'. E ora la pagina Facebook i Sentinelli di Milano sulla scia ha pubblicato un fotomontaggio con CR7 che bacia Lionel Messi ("Iniziano i Mondiali" a corredo del post social).

Non dimentichiamo che nei giorni scorsi era scoppiata una bufera dopo le parole di Khalid Salman, ambasciatore dei Mondiali 2022 in Qatar ("Omosessualità è una malattia mentale").

Qatar 2022, marcia indietro di sette nazionali sulla "fascia arcobaleno"

I Mondiali di calcio 2022 in Qatar fanno discutere sul tema della questione LGbt. E' infatti scoppiata una bufera sulla decisione annunciata dalla Fifa di multare i calciatori che avrebbero indossato una fascia arcobaleno One Love.



«Siamo a favore dei diritti Lgbt - la nota Fifa - e sosteniamo la campagna One Love. Ma i capitani da regolamento devono vestire la fascia fornita dalla Fifa: la decisione è anticipare al primo turno la campagna No Discrimination prevista per i quarti». «La decisione Fifa è senza precedenti, siamo delusi», recitava la nota congiunta della sette federazioni che avevano annunciato di volerla portare in campo (Inghilterra, Olanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Svizzera e Galles). «Avevamo informato a settembre la Fifa del nostro desiderio di usare la fascia per supportare l’inclusione nel calcio. Non abbiamo avuto risposta. I nostri giocatori e i nostri tecnici sono delusi: eravamo pronti a pagare le multe, ma la Fifa ha avvisato con grande chiarezza del rischio di sanzioni sportive, alle quali non possiamo esporre i nostri capitani».



L'opera del Bansky torinese Andrea Villa



Mondiali 2022 Qatar, Fifa: ok fascia no discrimination

Nel ricordare il regolamento in relazione all'utilizzo della fascia One love, la Fifa ha fatto sapere che la propria campagna "No Discrimination" può essere portata avanti anche al Mondiale 2022 in Qatar e che tutti i 32 capitani delle nazionali impegnate nel torneo hanno l'opportunità di indossare la fascia Fifa dedicata alla questione.