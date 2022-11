Mondiali in Qatar, la birra è introvabile. L'alcol in pubblico non è gradito

Mondiali in Qatar, una birra costa 14 €: tifosi infuriati

I Mondiali di calcio in Qatar stanno per cominciare, ma difficilmente si assisterà a scene di grande festa per le strade. Gli organizzatori infatti, hanno deciso di nascondere il più possibile i rivenditori di birre. L'alcol in Qatar non è vietato, ma la vendita è consentita solo in luoghi appartati, non in pubblico: come hotel o altri posti ben nascosti per la gente. Questo - si legge su Repubblica - si sta rivelando un problema per la Fifa e per i tifosi delle varie nazionali partecipanti. La famiglia reale aveva raggiunto un compromesso con la Fifa e con uno dei suoi principali sponsor, ma ha inferto un'ulteriore stretta.

Tendoni spostati e seminascosti Un compromesso raggiunto dalla Fifa - prosegue Repubblica - era che la birra potesse essere venduta nelle fan zone del Mondiale e solamente prima o dopo la partita. Ma, come ha rivelato il New York Times, la famiglia reale qatariota avrebbe richiesto un ulteriore giro di vite sulla rivendita di birra. Ora invece i riflettori sono puntati su un altro aspetto: il prezzo. Secondo quanto riporta il Guardian, una birra costerà 12 sterline, che al tasso di cambio attuale valgono poco meno di 14 euro.