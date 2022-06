Italia ai Mondiali di calcio. Ora è molto più che un sogno

Italia ai Mondiali di calcio, più che un sogno...



Italia ai Mondiali di calcio. Le parole di Roberto Mancini continuano a far sperare milioni di tifosi



Dopo la sconfitta per 3 a 0 contro l'Argentina, Mancini è stato chiarissimo: "Nel calcio si è già verificato il ripescaggio, per esempio alla Danimarca agli Europei 1992: se dovesse accadere, noi ci siamo, siamo pronti. La regola dice che la FIFA autonomamente può decidere sul ripescaggio: nel caso avremmo la squadra per andare", le parole alla Rai. La speranza resta quella di andare in Qatar al posto dell'Ecuador se la Fifa calcolasse il ranking mondiale e non solo del Sud America. Staremo a vedere...