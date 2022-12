Mondiali Qatar 2022 diciottesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

I Mondiali di calcio vanno in stand by per 48 ore: chiusi gli ottavi di finale con la sorpresa (ma non troppo) del Marocco che elimina la Spagna e la vittoria tennistica del Portogallo sulla Svizzera (6-1, il gol del punto esclamativo è del milanista Rafael Leao mentre Ronaldo è rimasto in panchina fino al 73°), ora è tempo di pensare ai quarti di finale. Si parte venerdì con Croazia-Brasile, ma ci sarà tempo di riparlarne....

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Croazia vs Brasile (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Olanda vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Marocco vs Portogallo (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Inghilterra vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)