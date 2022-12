Mondiali Qatar 2022 quattordicesima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

Clicca qui per Ascoltare il Podcast Podcast Episodio Podcast Episodio Data Podcast Episodio

I mondiali 2022 in Qatar non smettono di far sognare gli appassionati, regalando colpi di scena incredibili. Serata incredibile per la Corea del Sud che avanza e passa il turno, rimontando il Portogallo. Non ce la fa il Ghana, battuto 2 a 0 dall'Uruguay, che resta comunque fuori dagli ottavi. La Svizzera supera invece per 3 a 2 la Serbia, accedendo così alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali in Qatar. Serata amara per il Camerun: la squadra è eliminata dai Mondiali, ma lascia il torneo con una storica vittoria contro il Brasile per 1 a 0. Terminata quindi la fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar: da oggi via libera agli ottavi di finale. Alle 16 scendono in campo Olanda-Stati Uniti, alle 20 spazio ad Argentina-Australia.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

FASE A GIRONI

SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)