Mondiali Qatar 2022 ventiquattresima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Quarti di finale addio: con il passaggio in semifinale di Croazia, Argentina e Marocco si aprono ufficialmente le semifinali dei mondiali in Qatar 2022. Oggi è la volta di Argentina-Croazia in programma alle 20.00. Si giocherà al Lusail Stadium di Al Daayen.L'altra semifinale, tra Francia e Marocco, è in programma per mercoledì 14 dicembre alle 20:00 presso l'Al Bayt Stadium di Al Khor.Le rispettive vincitrici si sfideranno poi nella finale di domenica 18 dicembre, preceduta dal match per il terzo e quarto posto di sabato 17.

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Croazia vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Marocco vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)