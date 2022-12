Mondiali Qatar 2022 ventitresima giornata - ASCOLTA IL PODCAST DI AFFARI

Qatar 2022 - il podcast di affaritaliani.it e Area Agenzia di Stampa

Mondiali Qatar 2022

Notte prima degli esami per i Mondiali in Qatar: 24 ore e poi si scalderanno le semifinali. Si parte con Argentina-Croazia, poi il giorno dopo sarà la volta di Francia-Marocco. Aspettando i match che decideranno la finalissima del 18 dicembre, emergono le reazioni dei grandi sconfitti nei quarti.

Intanto Cristiano Ronaldo. Molti hanno pensato che questo potrebbe essere l'ultimo Mondiale di CR7, ma il 5 volte Pallone d'Oro nel suo messaggio di commiato a Qatar 2022 sembra lasciare aperte le porte a nuove sfide con la nazionale: "Ho lasciato tutto sul campo. Non ho mai voltato la faccia alla lotta e non ho mai rinunciato a quel sogno. Purtroppo ieri il sogno è finito. Non vale la pena reagire a caldo. Voglio solo che tutti sappiano che molto è stato detto, molto è stato scritto, si è anche molto speculato, ma la mia dedizione al Portogallo non è cambiata nemmeno per un istante. Sono sempre stato un altro a lottare per l'obiettivo di tutti e non avrei mai voltato le spalle ai miei compagni e al mio paese. Per ora non c'è molto altro da dire. Grazie Portogallo Grazie, Qatar. Il sogno è stato bello finché è durato... Ora, speriamo che il tempo sia un buon consigliere e permetta a ognuno di trarre le proprie conclusioni".

E poi ci sono le belle chat di Neymar con Thiago Silva, Marquinhos e Rodrygo.Il campione del Brasile le ha voluto pubblicare per "far vedere quanto ci credevamo e quanto eravamo uniti". A Marquinhos scrive che "Un rigore non cambierà quello che penso di te". A Thiago Silva dice che "tu, io e Dani Alves meritavamo di più, ma Dio è con noi e sa tutto". E poi c'è la profezia per Rodrygo: "Ricordati di quello che ti dico: porterai un'altra coppa al Brasile"

Mondiali di calcio Qatar 2022 – dove vederli in TV e streaming

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Croazia vs Argentina (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Marocco vs Francia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)