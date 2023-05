Montezemolo boccia la Ferrari elettrica: "Mi sento male solo a pensarci"

L'ex presidente Montezemolo: "Ferrari elettrica? Mi fa venire l'orticaria"

Montezemolo spara a zero sulla Ferrari. Tra i personaggi più rinomati del mondo automobilistico e amati dai tifosi di motorsport, Luca Cordero di Montezemolo è stato presidente della Rossa dal 1991 al 2014. Sotto la sua ala, la Ferrari è riuscita a ottenere una sfilza di vittorie mai più rivista.

Ma i tempi, ormai, sono cambiati e il manager ha usato parole molto forti per far sentire il proprio disappunto nei confronti di una scelta che il Cavallino di Maranello ha fatto in questi ultimi mesi, e che diventerà effettiva tra meno di due anni. La decisione presa è rischiosa e le critiche sono sempre dietro l’angolo.

Parole durissime sulla Ferrari

Entro il 2025 debutterà la prima Ferrari ad emissioni zero, dopo il debutto del suv Purosangue del 2022. Si tratta di due modelli che lo stesso Montezemolo, durante la sua presidenza, aveva quasi demonizzato, ed ora ha ribadito la sua contrarietà alla realizzazione di una Ferrari elettrica.

“La Ferrari EV? Mi sento male, mi viene l’orticaria anche al solo pensiero di vedere una cosa del genere. Per come la vedo io, l’elettrico al 100% va usato solo in città, poi c’è l’ibrido per andare fuori ed i bio-carburanti che possono dire la loro”, ha tuonato Montezemolo.

Un commento durissimo quello dell’ex presidente del Cavallino, che però trova riscontri concordi anche tra gli appassionati. Nel 2025 sarà dunque il momento della Rossa ad emissioni zero, che sicuramente sarà un capolavoro sul fronte delle tecnologie e del design, ma che non sarà mai una Ferrari vera e propria per i grandi appassionati del settore.