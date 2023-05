Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu fidanzati e sul ring: pronti a combattere in Italia!

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu fidanzati: la nuova coppia d'oro del gossip

La notizia bomba tra gossip, sport e showbiz delle ultime ore è stata quella del fidanzamento di Elisabetta Canalis con Georgian Cimpeanu il fuoriclasse della kickboxing (tre volte campione del mondo: ): i due sono stati paparazzati da Chi mano nella mano a Los Angeles e ormai non sembrano esserci più dubbi sull'amore in corso.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: lui star alla The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition

Ma ora a questa indiscrezione di cronaca rosa sul fidanzamento Canalis-Cimpeanu se ne aggiunge una più sportiva: il 29enne campione rumeno (ma residente in Italia da moltissimi anni e di nazionalità italiana) salirà sul ring della The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition, l’evento dell’anno nel settore della kickboxing: avversario ancora da ufficializzare, ma si sa che il match sarà sulla distanza delle 3 riprese da 3 minuti (ciascuna con le regole dello stile K-1). Appuntamento il 24 giugno alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino)

Elisabetta Canalis vs Rachele Muratori



Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: la showgirl torna a combattere alla The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition?

E se Georgian Cimpeanu è atteso in Italia, la sensazione è che non arriverà da solo: ci sarà Elisabetta Canalis con lui? Tutto lascia pensare di sì. Non solo. RicordIamo che la soubrette sarda fu la star della Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition 2022 quando vinse il suo incontro con Rachele Muratori. Combatterà anche quest'anno? La sensazione è che i fans di Eli potrebbero rivederla sul ring. Sensazioni, voci, rumors. Per le conferme ufficiali non resta che attendere i prossimi giorni...

