Canalis nuovo fidanzato: un fuoriclasse dello sport! Eli allo scoperto!

Elisabetta Canalis, nuovo fidanzato: mano nella mano con Georgian Cimpeanu. Gossip

Elisabetta Canalis non si nasconde più. La showgirl è stata paparazzata dal magazine Chi a Los Angeles mano nella mano con Georgian Cimpeanu.

Elisabetta Canalis, chi è Georgian Cimpeanu: nuovo fidanzato e fuoriclasse di kickboxing

Chi è il nuovo amore di Elisabetta Canalis? Si tratta del suo istruttore di kickboxing. E' lui l'uomo che fa battere il cuore dell'ex velina dopo la fine del matrimonio con il chirurgo Brian Perri. Georgian Cimpeanu, 29 anni, è nato in Romania ma vive in Italia da quando era giovanissimo (è cresciuto a Roma). Grande sportivo da sempre, è passato dal karate al kickboxing dove Iceman (il suo soprannome) si è laureato campione del mondo per 3 volte.

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, amore e passione per la kicboxing

E la kickboxing è una passione non solo di Georgian Cimpeanu, ma anche di Elisabetta Canalis, che spesso si allena sul ring, un anno fa ha combattuto alla Night of Kick and Punch – Black Tie Edition (contro Rachele Muratori in un incontro sulla distanza delle tre riprese) e presto potrebbe tornare di nuovo a esser protagonista di un match in Italia...

Leggi anche