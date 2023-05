Canalis, sotto la giacca... i fans sognano! (FOTO). E sta per tornare sul ring

Elisabetta Canalis senza reggiseno: trasparenze d'autore

Elisabetta Canalis regina, anzi autentica imperatrice social. Gli anni passano e l'ex velina sembra diventare sempre più bella giorno dopo giorno.

Nei giorni scorsi ha spopolato la sua foto, scattata in un locale fashion di Los Angeles, in abito color blu elettrico e con una trasparenza che lasciava intravedere una possibile mancanza di reggiseno.

Il risultato è stato un successo: Eli ha fatto sognare i followers con un vedo non vedo d'autore.

Elisabetta Canalis (Instagram littlecrumb_)



Elisabetta Canalis pronta per la prova costume

Poi, eccola in versione... pronta per la prova costume: l'estate di avvicina e la Canalis pubblica un breve video, giacca e reggiseno sotto, il fisico da urlo (GUARDA LE FOTO NELLA GALLERY). I fans della showgirl non vedono l'ora di vederla in spiaggia nel mare della sua amata Sardegna e, aspettando che torni in Italia, le mandano commenti d'amore. "Ci sono donne perfette e poi c'è Elisabetta".

Elisabetta Canalis, allenamenti e kickboxing: il ring l'aspetta!

Ma la Canalis è anche una super sportiva. Tanta palestra e la passione per la kickboxing: ultimamente ha pubblicato nuovi video che la vedono allenarsi con i guantoni.

Elisabetta Canalis si allena (Instagram littlecrumb_)



Un annetto fa circa salì sul ring alla Night of Kick and Punch – Black Tie Edition contro Rachele Muratori in un incontro sulla distanza delle tre riprese che fu un successo. Presto potremmo rivederla di nuovo in azione...

