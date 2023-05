Napoli, De Laurentiis: Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico

Napoli, De Laurentiis: Spalletti ha chiesto anno sabbatico

"Spalletti è una grande persona e un grande allenatore, ha fatto crescere una materia prima straordinaria. Se va via? Spalletti è un uomo libero, se viene uno e ti dice 'io ho fatto il massimo, si è concluso un ciclo della mia vita, ho un altro anno di contratto ma preferirei avere un anno sabbatico'...che fai? Ti opponi? Io lo ringrazio e gli auguro il meglio", le parole del presidente del Napoli campione d'Italia, Aurelio De Laurentiis, ospite di 'Che tempo che fa', trasmissione in onda su Rai 3.

De Laurentiis sul progetto Napoli

"A giugno scorso abbiamo mandato via tanti giocatori considerati importanti, ma secondo me avevano finito il loro ciclo a Napoli. I giornalisti mi chiedevano cosa pensavo di fare, risposi che pensavo di vincere lo scudetto. Mi guardarono tutti con sgomento, anche Spalletti: non sapeva chi avevamo acquistato. Gli allenatori si dividono tra chi vuole fare mercato e chi allena, e lui è stato un grandissimo allenatore. Noi gli abbiamo dato una materia straordinaria e lui l'ha fatta crescere".

Napoli, De Laurentiis sullo stadio

"Dedicare lo stadio a Maradona era dovuto. Questo stadio lo farò diventare del Napoli, il comune ce lo darà per 99 anni. Se non lo faranno lo vado a costruire a Caserta. Ci spenderemo centinaia di milioni, faremo un museo straordinario e lì dentro si potrà giocare con Maradona. Affittarlo per matrimoni e comunioni? Deve pulsare sette giorni su sette. In uno stadio bisogna avere il museo, poter fare concerti e sposare le persone. Bisogna essere competitivi tenendo i conti in odine. Il segreto è fare impresa, non presa; se fai l'imprenditore investi, e poi raccogli".