Lunedì, 10 agosto 2020 - 17:09:00 MotoGP 2020, ufficiale: si chiude in Portogallo il 22 novembre Non si finirà a Valencia come negli anni passati: il calendario completo

MotoGP 2020, ufficiale: si chiude in Portogallo il 22 novembre È arrivata la conferma della Dorna: la pista di Portimão, in Portogallo, ospiterà l’ultima prova del Motomondiale 2020. Lo scorso 31 luglio erano state annunciate le date della stagione, comunicando che la stagione si sarebbe chiusa con una nuova prova dopo Valencia, in programma il 15 novembre. Il circuito portoghese era località più logica e la conferma è arrivata oggi. Le date Queste le date del calendario: 16 agosto - Austria (Zeltweg)

23 agosto - Stiria (Zeltweg)

13 settembre - San Marino (Misano)

20 settembre - E. Romagna (Misano

27 settembre - Catalogna

11 ottobre - Francia (Le Mans)

18 ottobre - Aragon (Spagna)

25 ottobre - Aragon (Spagna)

8 novembre - Valencia (Europa)

15 novembre - Com. Valenciana (Valencia)

22 novembre - Portimão (Portogallo)