MotoGP, Dovizioso torna in palestra dopo la frattura alla clavicola

Andrea Dovizioso è già tornato in palestra dopo l’operazione alla clavicola, che ha subito una frattura (per fortuna composta). Il pilota Ducati, infortunatosi durante un allenamento rally nella prima gara del campionato regionale a Monte Coralli e operato a Modena. I tempi di recupero dovrebbero essere molto più brevi di una frattura scomposta, per questo il pilota Ducati dovrebbe esserci al primo appuntamento di campionato il 19 luglio in Spagna, a Jerez.