MotoGP, Honda ha deciso per Brno: Bradl al posto di Marquez

Marc Marquez non correrà a Brno per affaticamento all'omero fratturato nel primo gran premio di Jerez e lunedì si è sottoposto a un secondo intervento a Barcellona. L’otto volte campione del mondo è dovuto tornare sotto i ferri per rimpiazzare la piastra di titanio. Ora il nuovo annuncio della scuderia giapponese: per il prossimo GP di Brno ci sarà Stefan Bradl, campione del mondo in Moto2 nel 2011. Una situazione tutt’altro che semplice per Honda in questo avvio del Mondiale 2020: Cal Crutchlow è a sua volta infortunato e limitato (frattura allo scafoide), e comunque la sua promozione in prima squadra sarebbe stata difficile anche per motivi di sponsor: tra i suoi personali c’è una bibita energetica che non è la stessa del team.