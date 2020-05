MotoGP, il team manager della Pramac chiaro: "Miller vicino alla Ducati"

Le parole del team manager del Pramac Racing, Francesco Guidotti, in esclusiva a Motogp.com sono abbastanza chiare: "Jack Miller è prossimo a ufficializzare il suo passaggio alla Ducati nel 2021". Il manager toscano svela che dalla casa di Borgo Panigale vogliano ripagare l’australiano che l’anno scorso ha rinunciato ad un ingaggio molto interessante da parte di KTM per restare col costruttore bolognese. “È pronto per la squadra ufficiale - dice Guidotti -. Non so che tipo di trattativa stiano portando avanti perché dalla fine della stagione scorsa abbiamo raggiunto un nuovo accordo con Ducati. Siamo sempre stati indipendenti nella scelta dei nostri piloti ma abbiamo sempre informato Ducati e poi li coinvolgevamo nelle negoziazioni. Eravamo noi a fare il primo passo verso un nuovo pilota”.

Miller vicino alla Ktm nel 2019

“In Ducati vogliono impostare un piano a medio lungo termine con i piloti giovani, e ci hanno chiesto fossimo d’accordo. Ovviamente, ci tengono informati passo passo - continua a spiegare Guidotti –. Quindi, per quanto riguarda Jack, stanno portando avanti la trattativa e, per quel che so, non è ancora fatto. Però esiste da entrambe le parti l’intenzione per raggiungere un accordo. Penso che siano molto vicini. Nel 2019 Jack aveva la possibilità di andare in KTM, gli offrirono una cifra molto interessante, però scelse di restare con noi, non per un po’ di meno, ma per molti meno soldi. Significa che è contento dell’aspetto tecnico, che gli piace la moto e le sensazioni che ha sono buone”. Saluta così Danilo Petrucci?