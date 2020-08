MotoGP, infortunio Marquez: in Austria ancora out, Bradl per la doppia gara

Per Marc Marquez il calvario continua: non sarà in sella sulla Honda Hrc anche per il prossimo GP, quello in Austria del prossimo 16 agosto, e presumibilmente anche per quello successivo sempre sul tracciato austriaco dello Spielberg del 23 agosto (GP della Stiria). Come ha riporta il sito spagnolo, Mundo Deportivo. Il campione del mondo vittima di una caduta nel primo GP della stagione a Jerez de La Frontera che gli causato la rottura dell’omero, ha cercato di forzare i tempi di recupero dopo l’operazione e dopo aver rinunciato al GP dell’Andalusia ha dovuto subire un secondo intervento.