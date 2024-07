Motogp, la spaventosa caduta di Marc Marquez al Sachsenring

Marc Marquez, caduta spaventosa nelle pre-qualifiche del GP Germania

Durante le prequalifiche del Gran premio di Germania in MotoGp, Marc Marquez ha fatto una spaventosa caduta a 190 km/h. Dopo una sbandata all'ingresso in curva, il pilota spagnolo della Ducati ha provato a correggere con un colpo di manubrio ma è stato sbalzato a terra. Per lui forte contusione al costato e frattura dell'indice della mano sinistra

Guarda il video della spaventosa caduta di Marc Marquez al Sachsenring