MotoGp, le vacanze di Gemma Pinto: la fidanzata di Marc Marquez corre veloce.. sui social

Marc Marquez si prende un weekend di pausa dalle gare: MotoGp ferma in attesa del ritorno in pista domenica 18 agosto 2024 in Austria, sul Red Bull Ring che si annuncia favorevole alle Ducati. Una bella opportunità per l'8 volte campione del Mondo per cercare di cogliere il primo successo stagionale e accorciare le distanze sui tre piloti che lo precedono (Jorge Martin-Pecco Bagnaia in fuga, poi Enea Bastianini appena avanti).

Marc sta disputando un ottima stagione MotoGp, pur non avendo una Ducati ufficiale (che avrà dal prossimo anno quando passerà nel team interno Ducati al fianco di Bagnaia).

Intanto la fidanzata del fenomeno spagnolo del motomondiale, Gemma Pinto, in questa calda estate 2024 incanta i follower (225mila) con le foto dal mare. Va ricordato che la 27enne spagnola è influencer (numeri molto cresciuti negli ultimi mesi), ma non solo. In primis è laureata in Comunicazione, Marketing e Pubblicità e lavora come brand e PR manager per un'azienda di cosmetici.