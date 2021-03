MotoGP, Marc Marquez salta il GP del Qatar. Honda: "Prudenza"

Marc Marquez salterà il Gran Premio di MotoGp in programma nel weekend in Qatar. Lo ha comunicato la Honda. "MARQUEZ insieme al suo team medico dell'Hospital Ruber Internacional, ha ritenuto prudente non rientrare in gara questo fine settimana in Qatar. Nel controllo effettuata sul corridore spagnolo dall'equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, a 15 settimane dall'intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro, una buona risposta clinica è stata riscontrata dopo l'intensificazione dei suoi allenamenti". "Tuttavia, considerando il periodo di tempo e lo stato attuale del processo di consolidamento osseo, i medici ritengono prudente e necessario non accelerare il rientro in pista di MARQUEZ dopo un periodo così inattivo, ed evitare di mettere a rischio l'omero in una intensa competizione. MARQUEZ sarà sottoposto a un altro controllo medico lunedì 12 aprile".

MotoGP, Marquez: "Recuperare le condizioni ottimali"

Marc Marquez ha spiegato la ragione per cui non parteciperà al Gp del Qatar: "Dopo l’ultimo controllo col team medico, mi è stato consigliato che la cosa più prudente fosse quella di non prendere parte al Gran Premio del Qatar e di continuare col piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane. Mi sarebbe piaciuto poter partecipare alla gara di apertura del Campionato del Mondo ma dovremo continuare a lavorare per riuscire a recuperare le condizioni ottimali che ci permettano di tornare alla competizione", ha scritto il pilota della Honda Hrc, Marc Marquez su Twitter dopo l'annuncio ufficiale della sua assenza per il Gp inaugurale della stagione, che si aprirà in Qatar.