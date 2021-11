MotoGp, Marquez: commozione cerebrale per una caduta in allenamento

Marquez cade in allenamento, niente MotoGp a Portimao

Marc Marquez è caduto in allenamento subendo una leggera commozione cerebrale. Il fuoriclasse della Honda salterà il Gran Premio del Portogallo in Algarve della MotoGp in programma il 7 ottobre. Una brutta tegola per il pilota spagnolo, vincitore delle ultime due gare (a Austin e Misano).

MotoGP, Marc Marquez salta il GP dell'Algarve a Portimao

Marquez si è fatto male nel corso di una sessione d’allenamento in off-road lo scorso sabato e ha sbattuto la testa. Dopo qualche giorno di riposo, i medici hanno preferito lasciarlo recuperare con calma.

La Honda ha annunciato il forfait solamente per la gara di Portimao, quindi i milioni di tifosi di Marc possono sperare di vederlo in gare nell’ultimo appuntamento in programma il 14 novembre al Ricardo Tormo di Valencia (e nei test di Jerez de la Frontera successivi alla gara che chiuderà la stagione 2021 della MotoGp e in cui i piloti testeranno le moto della prossima annata).